Rubano su un mezzo pesante parcheggiato a Marassi, due arresti

I carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Marassi hanno arrestato per furto aggravato in concorso due tunisini di 36 e 32 anni, entrambi residenti a Genova e gravati da precedenti.

Nel pomeriggio di sabato 29 agosto i due hanno rubato all'interno di un mezzo pesante, che si trovava in sosta nel quartiere di Marassi e di proprietà di un 29enne albanese, la somma in denaro di 450 euro, un paio di auricolari, un pacchetto di sigarette e un accendino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due ladri sono stati anche segnalati poiché, pur essendo regolari sul territorio nazionale, non avevano a seguito i documenti necessari per loro identificazione. La refurtiva è stata tutta recuperata e restituita al proprietario mentre i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.