Fuga contromano e a folle velocità per evitare il controllo: in auto la droga

Due uomini di 32 e 38 anni, entrambi pluripregiudicati e di origine marocchina, sono stati arrestati dalla polizia in via Rino Mandoli a Marassi per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravati, il primo anche per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Durante il servizio di controllo del territorio, una volante, intorno alle 16:30 di domenica, ha notato un’auto che proveniva dalla direzione opposta, a bordo della quali viaggiavano due persone che, alla vista della Polizia, hanno accelerato la marcia. All’alt intimato dagli agenti il conducente ha accostato il veicolo e, in quel momento, il passeggero è sceso dall’abitacolo e si è dato alla fuga.

I poliziotti si sono messi all’inseguimento del fuggitivo raggiungendolo poco dopo mentre cercava di scavalcare una cancellata, bloccandolo nonostante la violenta resistenza opposta. Nel frattempo il conducente è ripartito a folle velocità, imboccando strade contromano e mettendo in pericolo i numerosi utenti della strada a piedi e a bordo di veicoli, causando anche numerosi impatti con autovettura e motocicli in sosta.

Grazie all’intervento di alcuni cittadini che hanno cercato di bloccare la fuga di entrambi, fornendo poi indicazioni circa la posizione dell’auto, è stato fermato anche il secondo uomo che si è mostrato altrettanto violento, colpendo i poliziotti con calci e pugni. Al temine del controllo è apparso evidente il motivo della fuga: un involucro contenente circa un ettogrammo di cannabis nascosto negli slip del 32enne che, peraltro, si era messo alla guida senza aver mai conseguito la patente. Entrambi gli agenti sono stati refertati per lesioni giudicate guaribili con sette giorni di prognosi.