Marassi, 30 kg di droga nel garage: due arresti per spaccio

I carabinieri hanno arrestato un 30enne e un 50enne, volti noti nella piazza cittadina, dopo avere trovato in un box cocaina, hashish e marijuana

Circa 30 chilogrammi di droga custodita in un garage a pochi passi dal carcere di Marassi: li hanno scoperti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, seguendo due uomini che proprio vicino al garage si stavano aggirando scaricando alcuni sacchi.

I militari li hanno notati martedì pomeriggio mentre salivano su un’auto. Riconoscendo in loro volti noti della piazza di spaccio cittadina hanno deciso di seguirli sino a un box poco distante dal punto in cui erano saliti in macchina, e di fermarli una volta usciti.

Nel box, i carabinieri hanno trovato nascosti tra vari scaffali, 18 chilogrammi di hashish suddiviso in 169 panetti, 8 involucri sottovuoto con all’interno 10 kg circa di marijuana, e quasi un chilogrammo di “cocaina”, insieme con materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisone.

I due uomini sono stati quindi arrestati per spaccio e trasferiti nel vicino carcere di Marassi, la droga è stata sequestrata.