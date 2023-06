Nasconde un chilo e mezzo di droga nell'armadio, 23enne arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un 23enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante il servizio di controllo del territorio gli operatori delle volanti dell’Upgsp sono intervenuti in via Stefanina Moro in seguito ad una segnalazione. Alcuni residenti riferivano di una fiorente attività di spaccio a opera di un giovane. Lo spacciatore individuato e controllato ha consegnato spontaneamente quattro involucri contenenti complessivamente 9,92 gr. di derivati della cannabis.

Ma il grosso lo nascondeva nell'armadio dove gli agenti hanno trovato oltre un chilo e mezzo della stessa sostanza e più di seimila euro probabile provento dell’attività di spaccio. In più, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il pm di turno ha disposto il trasferimento nel carcere di Marassi in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.