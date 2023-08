Marassi, detenuto con lametta si scaglia contro il personale sanitario

Un detenuto del carcere di Marassi, di origini tunisine, con la fine della pena fissata per il 2026, venerdì mattina ha tentato di aggredire con una lametta il personale sanitario nell’infermeria del reparto.

A diffondere la notizia è il sindacato Uilpa della polizia penitenziaria con il segretario Fabio Pagani: "Solo il provvidenziale e fulmineo intervento dei poliziotti ha impedito che il detenuto, ristretto nella seconda sezione del penitenziario, colpisse malamente con una lametta il personale sanitario (medico, infermiera e operatore socio sanitario). I poliziotti oltre a fare da scudo al personale sanitario sono riusciti a bloccarlo a mani nude. Invitiamo la direzione dell’istituto genovese a ripristinare il funzionamento dei cancelli-sbarramento dei piani detentivi, ormai rotti da tempo, che mettono in serio rischio la sicurezza dell’istituto".

Nella seconda sezione ci sono 226 detenuti e nell'istituto intero circa 700: "C'è un sottodimensionamento degli organici della polizia penitenziaria, 18 mila le unita? mancanti, l’inconsistenza degli equipaggiamenti, la disorganizzazione complessiva in un modello custodiale inefficace, di cui si annuncia il cambiamento da molti anni, ma rimane sempre tale. Lo ribadiamo – conclude Pagani – o si contrasta la criminalita? dotando la polizia penitenziaria di reali equipaggiamenti, oppure si deve sperare sempre nella buona sorte e nella capacita? e nel coraggio dei poliziotti come oggi a Marassi. A loro la nostra stima e i nostri complimenti, restando sempre in attesa delle azioni di politica e governo, allo stato attuale assenti".