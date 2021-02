Mazza da baseball in auto, denunciato

Denunciato dai carabinieri di Marassi un 45enne fermato per un controllo stradale in corso De Stefanis

Un uomo di 45 anni con precedenti di polizia è stato denunciato dai carabinieri di Marassi.

Fermato per un normale controllo stradale in corso De Stefanis, teneva una mazza da baseball in auto, verosimilmente utilizzata come strumento d’offesa.

L'uomo è quindi stato denunciato a piede libero per “porto di oggetti atti ad offendere” mentre la mazza è stata sequestrata dai militari.