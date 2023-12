Marassi, il centro cinofilo: "Sfrattati dal Municipio per fare un parcheggio"

Con un po' di rammarico gli addestratori e i volontari del centro cinofilo 'Cave Canem', attivo in salita Gerbidi a Marassi dal 2016, hanno dovuto abbandonare gli spazi che avevano riqualificato nell'ambito di un patto di collaborazione stipulato con il Municipio Bassa Val Bisagno all'epoca guidato dal centrosinistra con il presidente Massimo Ferrante. Hanno affisso un cartello in cui si legge: "Il Municipio ci ha 'gentilmente' invitato a liberare l'area per farci un posteggio a servizio del nuovo impianto scolastico, la giunta ci ha comunicato che 'cani e bambini non sono compatibili". L'associazione ha poi spiegato di aver traslocato presso la bocciofila Santa Margherita di scalinata Bracelli.

Il progetto di riqualificazione dell'area annunciato nel 2021

L'area coinvolta è al centro di un progetto di riqualificazione annunciato dall'amministrazione comunale nel 2021, ma ancora fermo al palo. Un intervento dal costo complessivo di 4,8 milioni di euro che riguarda l'area retrostante il fabbricato delle scuole Cambiaso e Fanciulli. Complesso edilizio composto da due immobili prefabbricati degli anni Sessanta: uno che ospitava la scuola dell'infanzia Quartiere Camoscio, l'altro in disuso e in stato di abbandono che ospitava alcuni uffici comunali. Il progetto prevedeva la demolizione degli attuali edifici, partendo da quello in disuso, per realizzare una nuova struttura scolastica con asilo nido, scuola dell'infanzia, sezione primavera e spazi esterni. Lo 'sfratto' dell'Asd 'Cave Canem' a fine novembre (alla scadenza del patto di collaborazione rinnovato nel 2020) faceva pensare a un inizio imminente dei lavori, anche se poi era stata proposta (a trasloco già avvenuto) una proroga fino ad aprile, quando dovrebbero effettivamente iniziare i lavori.

Un percorso iniziato nel 2016: "Investiti i nostri risparmi"

Damiana Casali, direttrice tecnica del centro, spiega a Genova Today: "Nel 2016 abbiamo iniziato questo percorso con molti investimenti. L'area del parcheggio della scuola Fanciulli era disastrata, all'interno c'era di tutto, siringhe, bottiglie, rifiuti ed elettrodomestici abbandonati. Abbiamo ripulito tutto, tolto l'asfalto e creato un giardino nell'ambito del patto di collaborazione con il Municipio. Abbiamo realizzato il nostro centro cinofilo abbinato a un'area sgambatura cani ad accesso libero, oltre a eventi e attività aperti a tutti, come seminari gratuiti e periodici sulle vaccinazioni, la scelta del cane o la corretta educazione. Siamo tutte persone che svolgono anche altre attività, abbiamo investito molti risparmi, ma ora purtroppo siamo stati 'sfrattati'".

"Si poteva gestire con tempistiche diverse, ci hanno messo in difficoltà"

Dal centro cinofilo 'Cave Canem' contestano le tempistiche: "Abbiamo cominciato a chiedere informazioni al municipio a maggio/giugno 2023 - spiega ancora Casali - ma senza successo. In modo da trovare per tempo soluzioni alternative nel caso di mancato rinnovo del patto di collaborazione. A inizio ottobre ci hanno detto che avremmo dovuto sgomberare l'area entro il 23 novembre, con un preavviso davvero molto scarso. Abbiamo chiesto una proroga, ma non c'è stata inizialmente concessa. Fortunatamente abbiamo trovato una soluzione alternativa con l'interessamento dell'assessore comunale Campora e abbiamo trovato ospitalità presso la bocciofila Santa Margherita. Spiace però che dal Municipio nessuno si sia attivato per aiutarci - afferma ancora Casali - traslocare in circa un mese è stato davvero molto complicato. Tra l'altro a pochi giorni dalla fine del patto di collaborazione siamo stati ricontattati e ci hanno offerto una proroga fino ad aprile in attesa dell'avvio dei lavori, ma ormai avevamo già spostato tutto. Crediamo che tutto si potesse fare con tempistiche molto diverse, ci aspettavamo maggiore collaborazione e comprensione delle difficoltà". E infine la preoccupazione per l'area di sgambatura: "La nostra era aperta per tutti h24 ed era molto utilizzata dai residenti della zona - conclude la direttrice del centro - non abbiamo però avuto notizie sulle intenzioni future dell'amministrazione e sull'eventuale realizzazione di un'altra area per portare a passeggiare gli animali".

Guidi: "Progetto del Comune da 5 milioni di euro, tutta l'area sarà riqualificata"

Il presidente del Municipio Angelo Guidi, contattato da Genova Today, smorza la polemica e spiega: "Noi siamo stati solo dei messaggeri. Il patto di collaborazione era in scadenza e, appena abbiamo saputo che sarebbero dovuti cominciare i lavori nell'area, abbiamo informato i gestori. Non dimentichiamo che si tratta di un intervento da quasi cinque milioni di euro per riqualificare una zona degradata e abbandonata, riconsegnando al quartiere un polo scolastico di primo livello".

"Con i lavori presenza incompatibile, contenti abbiano trovato un'alternativa"

"Non avremmo mai voluto mandare via il centro cinofilo - prosegue Guidi - e tra l'altro abbiamo sempre collaborato con le loro iniziative fornendo il patrocinio, cosa che ovviamente continueremo a fare. Nel progetto di risistemazione dell'area non è necessariamente previsto uno spazio del genere, tra l'altro le regole del Comune non permettono l'installazione di un'area cani vicino a una scuola. Noi non avevamo altri spazi a disposizione da fornire, ma sono contento che sia stata trovata una soluzione alternativa nel nostro Municipio, anche grazie all'interessamento dell'assessore Campora. Sulle aree per lo sgambamento dei cani, se ci sarà la possibilità, vorremmo realizzarne una pubblica, a disposizione di tutti. Da parte del Municipio non c'è stata nessuna volontà di mandare via il centro cinofilo, semplicemente i lavori non erano compatibili con la loro presenza nella zona".