Furti in appartamento: due colpi nella notte

Serata all'insegna dei furti a Marassi e a Castelletto. In via della Mimosa è stato messo a segno un colpo nella tarda serata di martedì che ha generato rabbia fra i residenti.

In un'abitazione è stato rubato un orologio e dei gioielli in oro. La polizia ha avviato gli accertamenti. I colpi si sommano agli altri avvenuti nei giorni scorsi in una casa di studenti e in un alloggio per suore.

A Castelletto, invece, qualcuno nella notte hanno portato via da una casa monili e contanti. In entrambi i casi, i ladri sono entrati dalla finestra e solo a Marassi è stato richiesto l'intervento della scientifica per raccogliere prove utili all'identificazione dei topi d'appartamento.