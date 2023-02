Carcere di Marassi, droga nascosta sotto il pavimento della palestra

Droga nel carcere di Marassi. A scoprirla è stata la polizia penitenziaria. "Nel pomeriggio di domenica (26 febbraio 2023 ndr.) - spiega il segretario regionale della Uil Pa polizia penitenziaria, Fabio Pagani -, alle 15 circa dal lato dello stadio Ferraris l'ennesimo lancio all'interno del carcere, nei pressi dell'area passeggi seconda sezione, di un involucro (contenente hashish). La manovra non è andata a buon fine, anzi ha fatto scaturire una perquisizione straordinaria".

"Il lavoro di intelligence della polizia penitenziaria non si è però fermato lì - prosegue Pagani -. Insospettiti, i poliziotti di Marassi, dopo aver perquisito i detenuti, hanno bonificato l'intera area passeggi e, quando hanno sollevato il pavimento della palestra detenuti, hanno rinvenuto la droga (circa 50 grammi di hashish)".

"Occorre immediatamente migliorare il sistema di videosorveglianza e installare barriere (reti), ancor più - sottolinea il sindacalista della Uil - in una condizione di sovraffollamento. Oggi a Marassi si contano 690 detenuti a fronte di una capienza regolamentare prevista in 500 e se non vi sono sistemi di sicurezza adeguati potrebbero determinarsi situazioni ad alto rischio. soprattutto durante le manifestazioni sportive, i lanci potrebbero moltiplicarsi".

Pagani esprime, con orgoglio e soddisfazione, elogio ai poliziotti penitenziari, che hanno effettuato l'operazione, una delle tante, ma che spesso passano in sordina. "Al sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove e al governo Meloni chiediamo cospicue e reali assunzioni straordinarie subito e non poteri taumaturgici capaci di guarire gli ammalati, che si potrebbero dedurre dai discorsi ascoltati in occasione di recentissime gite di servizio sui territori", conclude Pagani.