Detenuto in arresto cardiaco, sospetta overdose

"Un intervento provvidenziale, non potrebbe essere definito in altro modo ciò che l'agente di polizia penitenziaria, in servizio ieri (domenica 11 febbraio ndr.), in seconda sezione del carcere di Genova Marassi ha fatto in una giornata di 'ordinario' lavoro, salvando la vita di un detenuto italiano di 40 anni". Lo riferisce Fabio Pagani, segretario della Uilpa polizia penitenziaria.

"Il detenuto ha avuto un arresto cardiaco (probabilmente provocato da overdose, accertamenti in corso). Ad accorgersi che qualcosa non andava - spiega Pagani - è stato il compagno di cella, che ha immediatamente richiamato l'attenzione dell'agente di sezione della polizia penitenziaria, subito intervenuto per praticare il massaggio cardiaco al 40enne, per ben 30 minuti".

"Il cuore del detenuto non batteva più. In supporto - prosegue Pagani - sono subito arrivati il medico e l'infermiera del carcere, che sono riusciti a riavviare il battito con l'utilizzo del defibrillatore e subito dopo con l'intervenuto dell'equipe del 118 il detenuto prendeva piena coscienza".

"La professionalità della polizia penitenziaria - continua il sindacalista -, che salva una vita umana di un detenuto - ma 14mila detenuti in più, 18mila appartenenti alla polizia penitenziaria in meno, 1.800 aggressioni e 9mila resistenze e ingiurie a pubblico ufficiale all'anno, omicidi, traffici e violenze di ogni genere, comprese quelle sessuali; questo è il contesto penitenziario in cui si opera. Un vortice, che evidentemente trascina e che è necessario fermare".

"Senza enfatizzazioni né ridimensionamenti, occorre che la politica prenda realmente coscienza delle immani deficienze e disfunzionalità delle prigioni e operi immediatamente su più fronti, senza ipocrisia e falsa retorica, per metterle in sicurezza e addivenire a riforme strutturali. Parallelamente va ripensato l'intero apparato d'esecuzione penale, vanno reingegnerizzati il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e dev'essere riorganizzato il corpo di polizia penitenziaria", conclude Pagani.