Banda di ragazzini sale a bordo e distrugge un bus

Una banda di ragazzini è salita a bordo di un bus della linea 680 e ha distrutto il mezzo, rompendo i vetri e costringendo l'autista a fermare la corsa e a chiamare le forze dell'ordine.

Peccato che i vandali abbiano forzato le porte e si siano dati alla fuga. Erano diretti a Sant'Eusebio per una festa di paese e l'episodio è avvenuto all'altezza di piazzale Parenzo poco prima di mezzanotte.

"Siamo a denunciare l’ennesimo episodio di vandalismo durante il servizio serale Amt", scrive in una nota il sindacato Orsa Tpl Genova.

"In questo caso sulla linea 680, ma possiamo estendere gli eventi a tutta la rete. Gruppi di giovani incuranti delle regole di civile convivenza si permettono azioni al limite del penale, interrompendo spesso un servizio che risulta essenziale per la collettività, vista la riduzione delle corse nelle fasce orarie dopo le 21".

Il grido di allarme degli autisti torna a farsi sentire e non si escludono azioni di protesta: "Da anni denunciamo a tutti i livelli, ma mai come in questo periodo registriamo una leggerezza nell’affrontare questo argomento da parte dell'azienda e delle istituzioni locali. Esigiamo sicurezza totale per il personale che svolge un servizio in mezzo a situazioni di pericolo. Attendiamo risposte ferme e decise riservandoci azioni di sciopero a tutela dei lavoratori".