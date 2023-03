Autista Amt aggredito a bordo, in codice giallo all’ospedale

É stato preso a pugni da un passeggero ed è finito all'ospedale in codice giallo.

Brutta mattina per un autista Amt in servizio su un autobu della linea 82. All'altezza di via Pinetti, a Marassi, il conducente è stato aggredito da un uomo per futili motivi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha bloccato il violento e la Croce gialla che ha ricoverato il 30enne al San Martino.

"Ci risiamo", commenta Roberto Piccardo segretario regionale Ugl Fna. "Ci auguriamo che la legge faccia il suo dovere e che un'adeguata condanna venga pubblicizzata sui giornali come deterrente per chi pensa di usare violenza sui mezzi del tpl.

Ribadiamo come sempre l'importanza dei posti guida sempre più chiusi, ma soprattutto la necessità di avere in modo capillare le forze dell'ordine sui nostri mezzi, i colleghi non devono sentirsi soli. Sempre meno persone vogliono fare questo mestiere, non serve spiegare il perché viste le vicende che quotidianamente creano notizia. Pericolo di aggressioni, difficoltà a reperire un bagno durante il servizio su molte linee, sono soltanto alcuni dei motivi".