Minacce di morte, 26enne arrestato sotto casa della ex

"Vado dalla tua amica e l'ammazzo". La ragazza contatta la destinataria del messaggio e la mette in guardia. A inviare il messaggio è l'ex fidanzato che, come annunciato, da lì a poco si presenta davanti al portone della compagna di un tempo, suonando il citofono con insistenza.

Terrorizzata la sua ex chiama il 112 e arriva la polizia. Così gli agenti hanno sventato un altro possibile femminicidio arrestando a Marassi un uomo di 26 anni, M.A., accusato di stalking. Nei suoi confronti era già attivo un divieto di avvicinamento alla ragazza e ai luoghi da lei frequentati. Una disposizione stabilita dal tribunale per proteggere la vittima ma violata dall'uomo che per questo è finito in carcere.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la storia tra i due era finita da qualche mese ma il 26enne con alle spalle già due condanne per stalking, ha iniziato a perseguitare la ex fidanzata, nel tentativo di riprendere la relazione.

La vittima l'aveva già denunciato per le ripetute molestie subite: telefonate e messaggi continui, fino a imboscate sotto casa. Così il giudice aveva stabilito il divieto di avvicinamento all'appartamento della giovane.