Controllo stradale prima del picnic: tra focaccia e birre spuntano quattro chili di droga

I carabinieri di Genova, durante un servizio di controllo della circolazione nei pressi dei caselli dell'autostrada, hanno arrestato un operaio portuale genovese di 41 anni che nascondeva nella propria auto, all'interno di una borsa frigo, quattro chilogrammi di hashish.

L'uomo, a bordo di una Ford Focus, è stato fermato all’uscita del casello autostradale di Genova Est da una pattuglia del Nucleo Radiomobile per un controllo di routine. Fin dalla fase dell’identificazione il conducente del mezzo ha manifestato un evidente nervosismo, eccessivo rispetto a quello che poteva essere il timore per gli ordinari accertamenti relativi al controllo della regolarità dei documenti attinenti alla circolazione stradale.

Il capo pattuglia, un Brigadiere Capo di 62 anni e 41 di servizio, ha quindi deciso di approfondire i controlli e la banca dati delle forze di polizia ha confermato i sospetti rilevando un "curriculum vitae" del conducente legato ai traffici di stupefacenti.

Il Brigadiere, insieme al suo autista, ha quindi deciso di sottoporre a perquisizione l'automobile, all'interno della quale il 41enne teneva tutto l'occorrente per un picnic: una borsa frigo con delle bottiglie di birra; della focaccia; un paio di panini e, in un sottofondo, quaranta panetti di “hashish”, per un peso complessivo di quattro chilogrammi e per un valore commerciale al dettaglio di oltre 20mila euro.

A questo punto con l’ausilio di personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, i militari hanno proseguito la perquisizione presso l’abitazione del 41enne nel quartiere di Marassi, dove hanno trovato e sequestrato materiale riconducibile all’attività illecita: sei telefonini attivi; denaro in contanti e un’agenda relativa alla contabilità dello spaccio. Terminate le formalità di rito l’operaio-imprenditore è stato portato nel carcere di Marassi.