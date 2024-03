Rapina al supermercato, arrestata

I poliziotti delle volanti hanno arrestato una 38enne per il reato di tentata rapina impropria. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.30 di lunedì 4 marzo 2024 in piazza Carloforte a Marassi.

La donna, dopo aver asportato da un supermercato generi alimentari per un valore commerciale di circa 40 euro, ha cercato di oltrepassare la barriera delle casse senza corrisponderne il dovuto.

Quando un dipendente dell'esercizio ha cercato di fermarla, la stessa ha iniziato a spintonarlo con violenza, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Gli agenti immediatamente intervenuti hanno bloccato la 38enne, accompagnandola poi in questura dove è stata trattenuta in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp