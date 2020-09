«Dimmi dov'è la mamma, altrimenti faccio esplodere la casa»

Un 58enne genovese è stato arrestato dalla polizia a Marassi per violazione di domicilio e denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce. Le volanti sono state chiamate dal fratello del 58enne, che aveva ricevuto dallo stesso dei messaggi coi quali minacciava di far esplodere la casa col gas se non gli avesse rivelato dove si era rifugiata la loro madre.

La donna, infatti, era stata obbligata a trasferirsi in un luogo sicuro poiché il figlio, che stava scontando gli arresti domiciliari a casa sua, per mesi l'aveva minacciata e maltrattata per estorcerle denaro. Una settimana fa l'aveva anche picchiata, costringendola a fuggire in strada dove un passante l'aveva soccorsa, chiamando l'ambulanza.

Per impedire al 58enne di entrare, nel pomeriggio di martedì 29 settembre il fratello ha messo un lucchetto alla porta dell'abitazione della madre, in attesa di cambiare la serratura. Il 58enne, a forza di martellate, è riuscito a togliere il lucchetto e a entrare nell'appartamento, dove è stato trovato dalla polizia.