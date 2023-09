Marassi, un giovane arrestato e uno denunciato

I carabinieri della stazione di Genova Marassi hanno arrestato un 30enne e denunciato un 20enne. Il primo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato condannato definitivamente per reati contro la persona e per la violazione delle misure a cui era sottoposto. Il giovane è stato portato in carcere.

Il 20enne invece, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, durante un litigio per futili motivi con un suo coetaneo, è stato fermato e generalizzato dai militari intervenuti.

Nell'agitazione ha messo in atto comportamenti autolesivi, opponendosi ai militari nella fase dei controlli. Grazie all'ausilio del personale del nucleo radiomobile è stato trasportato presso l'ospedale San Martino per le medicazioni del caso.