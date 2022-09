Scommettitore col vizio della cocaina, tradito dal nervosismo

Nel posto sbagliato al momento sbagliato. E così un 43enne è finito in manette perché trovato in possesso di cocaina. A tradirlo è stato il suo nervosismo, che non è passato inosservato agli agenti di polizia, che, intorno alle 12 di mercoledì 14 settembre, hanno effettuato un controllo all'interno di una sala scommesse in via del Mirto a Marassi.

L'uomo, già conosciuto per reati inerenti gli stupefacenti, è stato sottoposto a un controllo, poi esteso anche all'auto di cui aveva chiavi e disponibilità; nascosti sotto la leva del cambio, i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico e un involucro.

Il 43enne ha subito confermato che si trattava di cocaina, pertanto i poliziotti hanno deciso di estendere i controlli anche all'abitazione con l'ausilio delle unità cinofile. Durante gli accertamenti, sono stati rinvenuti, sotto il cassettone di una tapparella, tre imballaggi contenenti rispettivamente 10 grammi di cocaina, sostanza da taglio e una modica quantità di cannabis.

Inoltre nell'anfratto di una serranda e all'interno di un comodino sono stati ritrovati due bilancini di precisione. Il 43enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e denunciato per porto d'armi e oggetti atti a offendere. Questa mattina è stato sottoposto al processo per direttissima.