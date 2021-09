Albero cade su cavi elettrici, i vigili del fuoco evitano il rogo

/ Via delle Ginestre

A Marassi un albero è caduto sulla linea elettrica aerea. Sul posto, in via delle Ginestre, sono intervenuti i vigili del fuoco per il rischio che si innescasse un incendio.

Fortunatamente il cavo elettrico non è stato tranciato dalla caduta della pianta, e i pompieri hanno rimosso il tronco evitando un pericoloso rogo boschivo.

Sul posto anche Aster per la pulizia e il ripristino della strada.