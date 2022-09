Prende a pugni la compagna e la manda all'ospedale

Intervento della polizia e del 118 poco prima delle ore 5 di giovedì 15 settembre 2022 in piazzale Parenzo a Marassi.

Un uomo di 35 anni, italiano, ha aggredito e preso a pugni la compagna di 31 anni, straniera, ed è stato portato nel carcere di Marassi in attesa di convalida dell'arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

La donna è stata accompagnata in ospedale con una probabile lesione a un occhio.