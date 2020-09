Getta a terra scooter elettrico e ci salta sopra, denunciato

Era da poco passata la mezzanotte in via Maragliano quando i poliziotti hanno denunciato per danneggiamento un genovese di 22 anni incensurato.

Il giovane ha gettato a terra uno scooter elettrico di una ditta che li noleggia e ci è poi salito sopra mentre i suoi amici facevano da spettatori alla bravata.

L'equipaggio di una volante intervenuta, grazie alla descrizione di due persone presenti sul posto, ha riconosciuto i giovani in via XX Settembre denunciando l'autore del danneggiamento.