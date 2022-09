La mappa interattiva per andare alla scoperta di Genova con hotel, itinerari, punti di interesse e servizi pubblici

Il Comune di Genova ha reso disponbiile una piattaforma cartografica navigabile dedicata unicamente alla scoperta della città, senza limiti di tema e con diversi elementi utili. Uno di quelli principali, utili al turista, è quello del posizionamento delle strutture ricettive (alberghi, b&b, appartamenti e altro). Gli elementi raffigurati sono periodicamente aggiornati in base alla registrazione sul portale per l'Imposta di Soggiorno (Tourist Tax), quindi sono realtà riconosciute sempre come attive.

Le diverse tipologie di strutture sono state identificate con un pallino colorato e cliccando sopra sarà possibile verificare le informazioni e contattarle. Per ciascuna saranno consultabili alcune informazioni di base sia da dispositivo fisso che mobile.

I quattro itinerari turistici che vengono presentati sono utilizzabili direttamente dall’applicazione sul proprio telefono nel momento stesso in cui è necessario monitorare la propria posizione rispetto ai luoghi che si vogliono visitare.

In evidenza sono i Palazzi dei Rolli, il cui sistema è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e le botteghe storiche.

L’integrazione con dati e informazioni è arricchita, in alcuni casi, da inserti audio che spiegano a voce che cosa si sta visitando e osservando.

Sono presenti anche i servizi pubblici del Comune, come i bagni pubblici e i Baby Pit Stop, punti per l’accudimento dei neonati.