Evasione fiscale, la mappa: in Liguria cifre a nove zeri

Più di 14 mila denunce, l'anno scorso, a seguito delle attività di controllo della Guardia di Finanza, da cui sono derivati e 290 arresti: sono i numeri a livello nazionale dell'ultimo report dell'ufficio studi della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre) che ha elaborato i dati della Corte dei Conti creando la mappa dell'evasione in Italia.

Nel 2020, ultimo dato disponibile, il peso dell'economia non osservata sul valore aggiunto nazionale era all'11,6%, pari a 174,6 miliardi di euro. Di quest'ultimo importo, l'economia sommersa era pari a 157,4 miliardi e le attività illegali 17,3 miliardi. L'evasione fiscale e contributiva, invece, si aggirava attorno ai 90 miliardi di euro (78,9 miliardi imputabili all'evasione tributaria e 10,8 miliardi all'evasione contributiva). A fronte di 90 miliardi di evasione fiscale all'anno, è come se a ogni 100 euro di gettito incassato dal fisco, comunque ne venissero evasi 13,2.

Se la stessa simulazione la riproduciamo a livello regionale, la Liguria è al 12esimo posto, abbastanza in linea con la media nazionale: il peso dell'economia non osservata sul valore aggiunto era all'11,7%.

L'evasione fiscale e contributiva, invece, in Liguria si aggirava attorno ai 2 miliardi di euro. A fronte questa cifra, è come se a ogni 100 euro di gettito incassato dal fisco, comunque ne venissero evasi 13,3.

Analizzando i dati delle singole regioni per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi in contabilità semplificata, in Liguria gli autonomi - per l'anno di imposta 2021 - hanno dichiarato 32.779 euro.

Guardando alla mappa dell'evasione, esisterebbe un forte divario Nord-Sud. La situazione più critica per la Cgia sta nel Mezzogiorno: nella classifica di euro evasi ogni 100 euro incassati, in Puglia gli evasori se ne trattengono 19,2 euro, in Campania 20 e in Calabria, maglia nera d'Italia, 21,3. Si tratta di cifre doppie rispetto a ai 10,6 euro che si registrano in Friuli Venezia Giulia, ai 10,2 euro in Provincia di Trento e ai 9,5 euro in Lombardia. Il territorio nazionale più fedele al fisco è la Provincia di Bolzano che presenta un'evasione di soli 9,3 euro ogni 100 incassati.

"Sia chiaro - commentano i referenti della Cgia - la lotta all’evasione passa anche attraverso l’azione repressiva che, nei casi previsti dalla legge, deve portare all’arresto di chi si rende responsabile di questi reati. Purtroppo, così come ha avuto modo di segnalare la Corte dei Conti, finora non siamo stati in grado di 'misurare' l’efficacia di questa attività punitiva. Infatti, non esiste alcuna analisi realizzata dall’amministrazione fiscale o dal ministero della Giustizia in grado di valutare ex post gli effetti prodotti dall’azione repressiva del nostro fisco sia per quanto concerne le risorse recuperate sia in ordine alla deterrenza esercitata".

Tuttavia, segnalano dall’ufficio studi della Cgia, "in Italia non abbiamo la necessità di istituire uno Stato di polizia tributaria per combattere l’evasione. Insomma, determinati con chi è completamente sconosciuto al fisco, altrettanto decisi nei confronti di coloro che, sebbene 'targati', fanno i furbi, senza comunque essere costretti a inasprire la disciplina penale tributaria con l’intento giustizialista di gettare in galera gli evasori e buttare la chiave. Almeno fino a quando non ci verrà dimostrato, con dati alla mano, che il ricorso alla pena restrittiva della libertà personale risulti essere uno strumento in grado di dissuadere le persone a non fare il loro dovere fiscale e a recuperare le somme evase. Nel frattempo, riteniamo che per ridurre l’infedeltà fiscale e allinearci agli standard dei paesi europei meno interessati da questo fenomeno sia auspicabile mettere a punto in tempi rapidi un fisco meno aggressivo, più semplice, più trasparente e più equo, premiando chi produce, chi crea occupazione e genera ricchezza. Garantendo, allo stesso tempo, un gettito sufficiente a far funzionare la macchina dello Stato e ad aiutare chi si trova in difficoltà".