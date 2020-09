Svaligiano shop24 a San Fruttuoso, sei giovani denunciati

Nella giornata di martedì 15 settembre 2020 i poliziotti del commissariato San Fruttuoso, diretto dalla vice questore Canessa, hanno rintracciato e denunciato sei ragazzi, tutti minorenni, per avere rubato da alcuni distributori di generi alimentari.

I giovani, tutti incensurati, nella notte del 7 settembre, approfittando della poca gente in giro per le strade, dopo avere danneggiato i distributori di generi alimentari in via Manuzio, ne hanno asportato il contenuto. Oltre alla merce, per un valore di circa mille euro, i sei ragazzi hanno rubato anche il denaro presente all'interno dei distributori, circa 800 euro.

I poliziotti, dopo avere visionato le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza, sono riusciti a identificare tutti i responsabili, che ieri sera sono stati rintracciati e quindi denunciati per danneggiamento e furto aggravato in concorso.