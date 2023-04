Omicidio in strada, la vittima è l'ex militante di CasaPound Manuel Di Palo

Era un ex militante di CasaPound, Manuel Di Palo, la vittima 38enne dell'omicidio consumatosi nel tardo pomeriggio in via Polleri, vicino a piazza della Nunziata. All'origine del delitto, però, non ci sarebbero motivi politici bensì di gelosia per una ragazza.

Di Palo è stato ucciso in strada da un colpo di pistola sparato da Filippo Giribaldi, 42 anni, portuale della Culmv, noto per essere stato tra i protagonisti genovesi del movimento No Green Pass e Libera Piazza Genova.

La vittima, un tempo militante di Casapound e Forza Nuova, era stato condannato nel 2020 insieme ad altri due militanti di estrema destra a 8 mesi di reclusione per l’accoltellamento di un antifascista.