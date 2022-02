Segnalato via app per spaccio, lancia marijuana dalla finestra

Sull'applicazione YouPol della polizia è giunta la segnalazione di una probabile attività di spaccio di stupefacenti in un appartamento di via Mansueto a Certosa. I poliziotti, dopo una prima attività d'indagine, hanno eseguito una perquisizione all'interno dell'appartamento di un 23enne, già conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti legati alla droga.

All'arrivo della polizia il giovane ha tentato di disfarsi di un pacchettino, contenente sostanza erbacea, lanciandolo da una finestra sotto la quale però era appostato un operatore, che lo ha recuperato. All'interno dell'abitazione è stata rinvenuta altra sostanza erbacea di derivazione dalla cannabis, che, insieme a quella del pacchetto, aveva un peso complessivo di 34,55 grammi e che è stata sequestrata.

Il 23enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.