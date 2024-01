Addio a Manlio Mencoboni, responsabile di oncologia del Villa Scassi

È morto l'oncologo Manlio Mencoboni, 62 anni, responsabile della struttura di oncologia dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

"Le direzioni e tutta Asl3 esprimono profonda commozione e cordoglio per la scomparsa del dottor Manlio Mencoboni, responsabile della oncologia dell'ospedale Villa Scassi, riconosciuto oncologo di grande capacità, dedizione e umanità nella relazione con i pazienti. Asl3 si unisce al dolore della famiglia per la prematura perdita", si legge in una nota.

Cordoglio è stato espresso anche dal consigliere regionale Gianni Pastorino. "Ho saputo poco fa della scomparsa del dottor Manlio Mencoboni, oncologo di grande valore - dichiara Pastorino - e direttore della struttura oncologica di Asl 3 del Villa Scassi. Una persona che ho avuto il piacere di conoscere sia come medico che come persona. Con lui mi sono confrontato più volte su temi legati alla sanità pubblica e alla sua difesa".

Un'eccellenza dell'Asl 3, ma, in generale, di tutta la sanità ligure. Una persona, che mancherà moltissimo alle donne e agli uomini, che ha curato e a me per le piacevoli e intense riflessioni. Un abbraccio ai familiari", conclude Pastorino.

"Con profonda tristezza piango la scomparsa del carissimo amico Manlio Mencoboni - dichiara il collega, Gabriele Vallerino -, eccezionale medico oncologo, pensando a tutte le nostre pazienti oncologiche, che, con competenza, dedizione e soprattutto empatia, ha seguito in tutti questi anni al Villa Scassi".