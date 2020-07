In fuga dai carabinieri, scavalca un muretto e precipita per dieci metri

Un uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in gravi condizioni dopo una caduta di una decina di metri. È successo nella serata di giovedì 23 luglio 2020 nella zona di piazza Manin.

Intorno alle 22.45 la centrale operativa del 118 ha inviato in mura di San Bartolomeo un'ambulanza e un'automedica. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco. I carabinieri erano già lì perché, secondo quanto ricostruito finora, l'uomo ha saltato il muro che affaccia sui binari della ferrovia Genova-Casella per tentare la fuga dopo essere stato scoperto a rubare su alcune auto in sosta.

La caduta è stata attutita dai rami di un albero, nonostante questo il ferito ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Quando le sue condizioni di salute lo permetteranno, verrà interrogato.