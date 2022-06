I manifesti ProVita contro l'aborto nel Tigullio tra polemiche e atti vandalici

Sulla scia di quanto sta succedendo negli Usa - dove la Corte Suprema ha sancito che l'aborto non è più un diritto costituzionale, rimandando la questione ai singoli Stati - si infiamma il dibattito anche in Italia. Nel Tigullio, in particolare, il circolo territoriale di Pro Vita & Famiglia ha avviato una campagna di affissioni a Rapallo, Santa Margherita Ligure e Zoagli.

Sui manifesti, comparsi lunedì, un'immagine di Pier Paolo Pasolini (del quale quest'anno è il centenario della nascita) con una frase estrapolata da un articolo del Corriere della Sera del 1975, 47 anni fa: "Sono traumatizzato dalla legalizzazione dell'aborto, perché la considero, come molti, una legalizzazione dell'omicidio".

"L'aborto è la legalizzazione di un omicidio - commenta Gianrenato De Gaetani, referente territoriale di Pro Vita per il Tigullio - che distrugge una vita umana e traumatizza anche le donne, sia dal punto di vista fisico che psicologico, perche? sono lasciate sole con la bugia che abortire sia l’unica soluzione possibile quando arriva una gravidanza difficile o indesiderata. Chissa? se ora la sinistra e le femministe censureranno anche Pasolini e il suo pensiero intellettualmente onesto e disinteressato in favore della vita e dei nascituri, cosi? come hanno fatto in passato in tutta Italia con le campagne in difesa del diritto alla vita rimosse, strappate, vandalizzate o addirittura censurate in modo illegittimo dalle amministrazioni".

Parole che hanno suscitato dure polemiche, e dopo un solo giorno a Rapallo, su alcuni manifesti, parzialmente strappati, sono comparse scritte: "Penalizzare l'aborto non diminuisce i casi, li rende solo più pericolosi. Ogni anno 39mila donne e ragazze muoiolo per aborto clandestino" e "Giù le mani dalla 194, #mybodymychoice". "Possiamo chiedere - commenta De Gaetani - a chi non rispetta la vita nascente di rispettare democraticamente le opinioni degli altri?".