Manifestazione contro guerra e terrorismo a vent'anni dagli attentati alle torri Gemelle

Sabato 11 settembre alle ore 21 in piazza De Ferrari, nel ventesimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle, i giovani per la pace della Comunità di Sant'Egidio organizzano la manifestazione 'Global Friendship' per ricordare le vittime del terrorismo e di tutte le guerre con immagini, testimonianze, musica dal vivo.

La manifestazione seguirà l'incontro 'Global Friendship - The Future We Want' in cui 200 giovani volontari genovesi di Sant'Egidio si collegheranno con 2000 coetanei di 70 città di 16 Paesi europei, dal Portogallo alla Russia, dal Nord al Sud del continente.

Un momento di riflessione e di proposte in un tempo attraversato da troppa violenza e conflitti, come in Afghanistan, e ancora segnato dalle conseguenze sanitarie e sociali della pandemia.