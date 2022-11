Samp, il corteo dei tifosi: cori contro la società

Protesta della tifoseria organizzata della Samp per chiedere risposte sul futuro della squadra. Penultima in classifica e da mesi al centro di un balletto per la vendita della proprietà con probabili (e improbabili) acquirenti portati sul tavolo delle trattative della società. Ed è proprio sotto la sede amministrativa della Samp, a Corte Lambruschini, che sono arrivati i blucerchiati lanciando fumogeni e intonando cori contro Ferrero e Garrone. "Se volete la guerra, l'avrete. Il tempo delle chiacchiere è finita - hanno gridato in corteo - Questa è una manifestazione di rabbia simbolica contro i personaggi che hanno in mano la Sampdoria. É solo l'inizio, devono avere paura ad andare in giro".

La manifestazione organizzata dai gruppo della Sud è partita poco prima delle 19 con un corteo dal via Del Piano, a Marassi.

Sul posto le forze dell’ordine, con la digos e la polizia di Stato presente e la polizia locale. Toni accesi anche in seguito al volantino diffuso nei giorni scorsi dai tifosi in cui si minacciava la stampa. “Attenzione: giornalista evita di avvicinarti. Uomo avvisato…”.

Per questo l’ordine dei giornalisti della Liguria, l’associazione ligure dei giornalisti, il gruppo cronisti della Liguria e l’Ussi Liguria hanno emanato una nota ufficiale: “Sappiano gli autori che i giornalisti non si fanno intimorire e continueranno con professionalità a svolgere il loro mestiere di cronisti nell’interesse dei lettori. Ordine dei giornalisti della Liguria, Associazione ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti della Liguria e Ussi Liguria chiedono che sia garantito il diritto di cronaca nella piena sicurezza e auspicano un clima di civile rispetto, lo stesso rispetto che nutrono verso il diritto dei cittadini di tenere manifestazioni".