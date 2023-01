Prefettura e questura, in 30 sono senza lavoro dal nuovo anno

Prosegue la protesta dei lavoratori somministrati di questure e prefetture, che martedì 17 gennaio saranno in presidio davanti alla prefettura di Genova dalle 10 alle 12. Sono 1.200 le lavoratrici e i lavoratori somministrati presso le questure e le prefetture di tutto il Paese, che, fino al 31 dicembre 2022, hanno operato con contratto a termine, e sono 30 gli operatori, che hanno prestato la propria attività a Genova e in Liguria e che, dal 2 gennaio, si trovano a casa senza il lavoro per il quale sono stati preparati.

In questo quadro, Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil intendono sottolineare l'importanza del lavoro del personale somministrato negli uffici per l'immigrazione di questure e prefetture. Durante il presidio del 17 gennaio le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto di essere ricevute.

"Dare continuità al lavoro degli uffici è importante come dare continuità lavorativa alle addette e agli addetti impiegati - dichiarano Emanuela Traverso, Sergio Tabò e Roberta Cavicchioli, segretari generali di Nidil Cgil Genova, Felsa Cisl Liguria e Uiltemp Uil Liguria -. Attualmente è impensabile sostituire lavoratrici e lavoratori che hanno maturato competenza e professionalità. Purtroppo le procedure concordate che permetteranno il reinserimento nei dipartimenti di pubblica sicurezza dei somministrati grazie alla clausola sociale non sono ancora state estese alle prefetture e alle questure con conseguente interruzione dei servizi".

In concomitanza del presidio le categorie del pubblico impiego Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa hanno organizzato una assemblea del personale del ministero dell'Interno, fortemente preoccupato di poter perdere una parte integrante dell'organico e in solidarietà con lavoratrici e lavoratori, che lavorano quotidianamente al loro fianco.

La mobilitazione avviata nel mese di dicembre proseguirà anche nel mese di gennaio e l'attenzione del sindacato rimarrà alta insieme allo stato di agitazione aperto da Nidil, Felsa e Uiltemp. "Occorre dire basta alla precarietà in questo settore strategico per la pubblica amministrazione, anche alla luce del delicato momento storico e sociale che vivono il Paese e l'Europa", chiudono i segretari.