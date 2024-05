Anarchici arrestati, manifestanti protestano davanti al carcere e bloccano la strada

Circa duecento persone dell'area anarchica-antagonista si sono ritrovate nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, davanti al carcere di Marassi per protestare contro l'arresto di otto persone nella notte fuori dall'ex latteria occupata di stradone Sant'Agostino. Corso De Stefanis, all'altezza di via del Faggio, è rimasto anche bloccato in entrambe le direzioni per circa mezz'ora, verso le 18. Un altro presidio è stato organizzato anche davanti al carcere di Pontedecimo.

Già all'alba una prima manifestazione di solidarietà nei confronti degli arrestati aveva portato in piazza una ventina di persone, andate poi via verso le 7,30 del mattino.

Riavvolgendo il nastro, stanotte in stradone Sant'Agostino, poco prima dell'una, alcuni carabinieri del nucleo radiomobile, passando davanti all'ex latteria occupata sono stati insultati da un uomo uscito dal centro. I militari si sono fermati per identificarlo ma a quel punto sono uscite numerose altre persone che hanno circondato i carabinieri, inveendo e strattonandoli violentemente. Per fermarle (a fatica) ci sono volute altre pattuglie dei carabinieri e l'aiuto della polizia locale.

Sono state fermate in totale otto persone di età compresa tra i 35 e i 20 anni, arrestate per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento, e sono state portate in carcere a Pontedecimo e Marassi.