"La guerra comincia qui", traffico in tilt per la protesta

Mattina da incubo per il traffico, martedì 25 giugno, per via di una manifestazione contro la guerra in medio oriente ai varchi portuali di via Albertazzi e via Balleydier, che sono chiusi da prima delle 6. Forti ripercussioni anche in autostrada.

La manifestazione, organizzata da diverse organizzazioni tra cui Calp, Osa, Cambiare Rotta, Usb, giovani palestinesi e altri, protesta contro il traffico di armi in porto e la guerra in generale. Nel mirino degli organizzatori ci sono le navi che riforniscono l'esercito israeliano nella guerra a Gaza, come quelle della compagnia Zim.

Alle ore 8.15 circa, sull'A10 Genova-Savona si registravano code nel tratto compreso tra il bivio con la A26 Genova-Gravellona Toce e Genova Aeroporto in direzione Genova e anche sulle autostrade A12 Genova-Sestri Levante e A7 Serravalle-Genova.

Per gli utenti in A7 provenienti da Milano e diretti verso Savona, Autostrade consiglia di prendere la diramazione D26 Predosa-Bettole, proseguire sull'A26 direzione Genova e prendere l'A10 in direzione Savona.

Per gli utenti in A26 provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Sestri Levante, si consiglia di prendere la diramazione D26, proseguire sulla A7 direzione Genova e prendere la A12 in direzione Sestri Levante.