Manifestazione 'no Green pass', in 500 a Genova

È arrivata anche una delegazione di portuali in piazza de Ferrari a Genova, sabato 16 ottobre 2021, per la ormai consueta manifestazione 'no Green pass' del sabato.

Si stima che circa 500 persone abbiano preso parte alla protesta che, partita da De Ferrari, si è trasformata in corteo e si è diretto verso piazza Corvetto.

Dalla manifestazione 'no Green pass' di Torino, intanto, è arrivato l'invito dei manifestanti a unirsi alle proteste in porto a Genova e Trieste. Alla protesta torinese hanno partecipato anche esponenti di Forza Nuova, tra cui Stefano Saija, sebbene fosse partito l'invito a non lasciarsi trascinare da ideologie politche.