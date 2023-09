Parco Portofino, la marcia di protesta: "Estendiamo l'area a 7 comuni"

È stata fissata per sabato 23 settembre la marcia pacifica per il Parco Nazionale di Portofino, con la partecipazione di associazioni, comitati e forze politiche del territorio (Pd e M5s) favorevoli alla proposta di Anci per includere 7 comuni nell'area.

L'appuntamento è alle 10,30 al Chiosco della Musica sul lungomare di Rapallo. Il corteo arriverà fino a Santa Margherita Ligure.

La protesta farà sentire la voce dei partecipanti contro il decreto ministeriale teso a ridurre la perimetrazione del parco, portandolo da 11 a soli 3 comuni. Gli ambientalisti sono favorevoli alla mediazione di Anci, che aveva trovato un compromesso proponendo di prendere in considerazione 7 comuni, non gli 11 originari ma nemmeno solo più 3.