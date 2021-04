Leonardo, i lavoratori bloccano il traffico

Questa mattina, 7 aprile 2021, i lavoratori della sede genovese di Leonardo, riuniti in assemblea, hanno deciso di continuare la vertenza contro la dismissione e la fuoriuscita della Business Unit Automazione dal perimetro Leonardo.

Come prima azione l'assemblea si è spostata per le strade di Sestri Ponente, in un presidio teso a richiamare l'attenzione della città e delle istituzioni sulla messa a rischio del posto di lavoro per 400 lavoratori.

I delegati di Fim, Fiom e Uilm ribadiscono la necessità di un tavolo cittadino in cui si metta in sicurezza la presenza di Leonardo sul territorio e il mantenimento dell’Automazione all'interno del primo gruppo industriale del Paese. Fino a che ciò non accadrà i lavoratori genovesi proseguiranno la loro mobilitazione.