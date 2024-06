Traffico bloccato, situazione tornata alla normalità in autostrada

"Alle ore 17:15 circa, sulle autostrade A7 Serravalle-Genova, A10 Genova-Savona e A12 Genova-Sestri Levante in corrispondenza del nodo cittadino sono terminate le turbative alla circolazione causate da una manifestazione precedentemente in atto sulla viabilità ordinaria nella zona portuale". Lo comunica Autostrade per l'Italia.

I disagi in città e in autostrada erano iniziati nelle prime ore di questa mattina a causa della manifestazione contro la guerra in medio oriente ai varchi portuali di via Albertazzi e via Balleydier, chiusi da prima delle 6.

La manifestazione, organizzata da diverse organizzazioni tra cui Calp, Osa, Cambiare Rotta, Usb, giovani palestinesi e altri, protesta contro il traffico di armi in porto e la guerra in generale. Nel mirino degli organizzatori ci sono le navi che riforniscono l'esercito israeliano nella guerra a Gaza, come quelle della compagnia Zim.

Alle ore 8.15 circa, sull'A10 Genova-Savona si registravano code nel tratto compreso tra il bivio con la A26 Genova-Gravellona Toce e Genova Aeroporto in direzione Genova e anche sulle autostrade A12 Genova-Sestri Levante e A7 Serravalle-Genova.

Per gli utenti in A7 provenienti da Milano e diretti verso Savona, Autostrade consiglia di prendere la diramazione D26 Predosa-Bettole, proseguire sull'A26 direzione Genova e prendere l'A10 in direzione Savona.

Per gli utenti in A26 provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Sestri Levante, si consiglia di prendere la diramazione D26, proseguire sulla A7 direzione Genova e prendere la A12 in direzione Sestri Levante.