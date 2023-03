Superbonus: gli edili: "Nuove manifestazioni se non avremo risposte"

Prosegue la mobilitazione degli imprenditori edili che si sono riuniti spontaneamente nel gruppo 'Basta crediti incagliati' per chiedere risposte alla politica e un passo indietro al governo sul decreto relativo al taglio del superbonus. Una misura che, secondo le analisi dei sindacati, se accantonata o ridimensionata, mette a rischio circa 5.500 posti di lavoro in Liguria. Dopo la manifestazione andata in scena martedì 21 marzo 2023 con doppio corteo dalla Val Bisagno e da Campi in direzione centro sono state annunciate nuove iniziative di protesta.

"Tenendo fede alle promesse e agli impegni presi - spiegano in una nota - è stato deciso che in mancanza di riscontri precisi e puntuali da parte del governo entro il 31 Marzo 2023, come richiesto, scenderemo nuovamente in piazza martedì 4 e mercoledì 5 aprile 2023. Nei prossimi giorni comunicheremo i dettagli tecnico-organizzativi, compreso il coinvolgimento di altre città. Ribadiamo la nostra natura spontanea, indipendente, apartitica, e apolitica. Come abbiamo dimostrato, siamo assolutamente determinati e non ci fermeremo, anzi: siamo più forti, uniti e numerosi di ieri. Rimaniamo inoltre, come già in precedenza, favorevoli a ogni incontro con qualsiasi ordine professionale, qualsiasi realtà associativa e sindacale che condivida il nostro stesso scopo e obiettivo: avere ascolto e aiuto dal Governo per trovare soluzioni praticabili rapide allo stallo dei crediti fiscali".

Il gruppo era nato in maniera spontanea dall'iniziativa di alcuni imprenditori e in poco tempo, grazie al tam tam tra colleghi, si è strutturato raccogliendo tantissime adesioni tra gli imprenditori edili della città e della regione, gli artigiani, i fornitori, i tecnici e i professionisti del settore dell'edilizia. Alla vigilia della manifestazione avevano spiegato: "Il blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali ha creato e sta creando una vera e propria crisi sistemica nell'economia del territorio, giacché l'impossibilità di cedere sul mercato i bonus. Questo ha definito una persistente carenza di liquidità nelle imprese edili che, ove non intervenga un repentino cambio di rotta determinerà a brevissimo il loro fallimento. Gli effetti si ripercuoteranno sui dipendenti e sulle loro famiglie, sui fornitori, sui professionisti coinvolti, sulle banche, sui condomìni e sui condòmini. Occorre un immediato intervento risolutore, volto in primo luogo allo sblocco del mercato secondario dei crediti e alla loro repentina monetizzazione".