Toti vuole vedere Salvini, l'opposizione chiede le dimissioni con una manifestazione

Dopo che il Riesame ha respinto la richiesta di attenuazione dei domiciliari, Giovanni Toti, tramite il suo legale, ha chiesto di poter incontrare il ministro Matteo Salvini e, in un secondo momento, i due assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola.

Il colloquio con il leader leghista al momento è stato solo richiesto e non ancora autorizzato e non sono state depositate altre richieste di colloqui da parte del presidente, precisa il suo legale, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio, quando è scoppiata la maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.

Nel frattempo l'opposizione, che continua a chiedere a gran voce le dimissioni di Toti e nuove elezioni, ha organizzato per giovedì 18 luglio una manifestazione a Genova, a cui dovrebbero partecipare i leader nazionali Schlein, Fratoianni, Bonelli e Conte.

Nei prossimi giorni l'ex presidente dell'autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, potrebbe lasciare il carcere di Marassi, nel caso in cui le soluzioni abitative proposte siano ritenute idonee dai giudici, ovvero i domiciliari "possano essere strutturati con modalità 'blindate', cioè che prescrivano l'assenza di contatti con persone diverse dai conviventi".