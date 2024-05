Manifestazione in piazza De Ferrari: "Contro Toti e modello Genova"

Manifestazione in piazza De Ferrari, nella giornata di venerdì 17 maggio 2024, sotto il palazzo della Regione Liguria. La protesta, a partire dalle ore 17:30, è stata annunciata da Potere al Popolo insieme ai collettivi ai collettivi studenteschi, Csoa Pinelli, Lsoa Buridda, Oregina Antifascista, Colletivo Sale, Usb, Pci, Prc, Udap e i palestinesi "per ribadire la contrarietà al sistema vigente che aveva ieri Merlo, Burlando e Msc mentre oggi vede Signorini, Toti, Bucci e Spinelli, Esselunga e la gdo, Primocanale, e sempre Msc spartirsi la nostra città e regione".

"Un sistema che vede pochi arricchirsi a discapito del benessere collettivo, di chi ha meno - scrive in una nota Potere al Popolo. Concessioni pubbliche vantaggiosissime per i privati, affari con corsie preferenziali, occasioni per rendite oligopolistiche da ottenere con il sostegno economico e di utilità al ceto politico, sempre alla ricerca di soldi per foraggiare l'attività elettoralistica, la sua propaganda. Un sistema che va avanti ormai da decenni già dai tempi di Biasotti e Burlando".

"Il 'modello Genova' spesso evocato appare come uno strumento propagandistico dietro cui si cela l'idea di fondo del sistema economico vigente in Italia - concludono i promotori della manifestazione -, l'unica ricchezza prodotta può essere dei capitalisti, favoriti in ogni modo a costo di succhiare il sangue al resto della società. Una cappa di potere da spezzare, in vista della manifestazione nazionale del 1 giugno a Roma contro il governo Meloni e contro l'economia di guerra in cui siamo immersi. Per ribadire che passano i Toti ma restano i liguri con il lavoro, la sanità pubblica, l'ambiente e l'istruzione da difendere e ampliare, per ridare speranza alla nostra terra, per restituirci il futuro".

