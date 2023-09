Il ponente scende di nuovo in piazza: fissata la data della manifestazione

Il ponente torna a manifestare sabato 30 settembre per ribadire che non vuole ulteriori servitù all'interno del bacino portuale di Pra'. Appuntamento alle 10 presso la stazione di Pra', con un corteo che arriverà fino a Pegli.

La comunicazione è stata data dal coordinamento dei comitati uniti del ponente nel pomeriggio di giovedì 14 settembre, nell'ambito del consiglio municipale monotematico sul futuro del porto di Pra'. Questo perché, anche se la vicenda dei cassoni sembra per ora risolta, rimangono altri nodi da sciogliere, come quei 'movimenti sospetti' sul dentino del sesto modulo, di cui è stata fornita una descrizione finora ritenuta troppo generica e poco chiara sia dai cittadini, sia dallo stesso municipio.

Il corteo comunque riguarda anche la questione dei fanghi in mare, dei cantieri per la gronda, dei depositi chimici a Multedo, dell'espansione del porto di Sampierdarena e Voltri, e in generale della salvaguardia delle spiagge del ponente.

"Finalmente - hanno detto i portavoce dei comitati - dopo la sollevazione ponentina dei cinquemila cittadini scesi in piazza a marzo e il lavoro dell'opposizione in consiglio comunale, del Municipio Ponente tutto, e del viceministro Rixi, si è arrivati a far scrivere nero su bianco che il ponente non sarà il sito dei cassoni. Ma la richiesta è di non avere nessuna servitù e questo non risulta nella comunicazione del commissario Piacenza. Chiediamo l'immediato sgombero del dentino dove si sta continuando a lavorare. Chiediamo di far arrivare questo messaggio, per questo diamo appuntamento venerdì sera per l'assemblea popolare e il 30 settembre per una manifestazione".

La discussione in consiglio municipale

Due gli ordini del giorno portati in aula dall'opposizione: il primo ha chiesto la riconvocazione della commissione annullata a maggio per specificare meglio cosa succederà sul sesto modulo, e poi l'audizione del presidente del Municipio Guido Barbazza in commissione comunale e regionale in relazione alla redazione del piano regolatore portuale, con l'obiettivo di far sentire la propria voce ai due enti prima che vengano prese decisioni.

Il secondo ordine del giorno invece, arrivato dopo le ultime novità, vuole incaricare il municipio di chiedere ad Autorità di Sistema Portuale di cancellare ufficialmente l'autorizzazione per la costruzione dei cassoni sul sito del sesto modulo. "Così stiamo tutti tranquilli - ha commentato il capogruppo Pd Claudio Chiarotti - visto che il prossimo commissario per la realizzazione della diga potrebbe essere il sindaco Marco Bucci, che ha specificato che i cassoni li avrebbe fatti a Pra' e il sito a oggi è l'unico che rimane autorizzato, mentre a Vado Ligure l'iter è ancora in corso. Depenniamo con un atto formale il sito di Pra' per la cantierizzazione dei cassoni, altrimenti rimarranno solo parole".

Barbazza ha ribadito l'urgenza di convocare una nuova commissione consiliare per approfondire la questione del sesto modulo: "Come giustamente osservano i cittadini ci sono già lavori in corso e chiatte in movimento, è opportuno convocare e tenere aggiornata la seconda commissione, in modo da poter avere il prima possibile informazioni dettagliate per la tranquillità di tutti. Vediamo però anche quello che siamo riusciti a fare: questa vicenda è iniziata come un qualcosa di già programmato, deciso e approvato. Il fatto che con il contributo di tutti si sia ottenuta una comunicazione scritta da Autorità portuale è il frutto di un grande lavoro, prendiamo il risultato e teniamocelo stretto. Poi proseguiamo con commissioni e analisi per capire per filo e per segno di cosa si parla".

Infine, conclude il presidente, "certe scelte dovrebbero essere necessariamente condivise con il territorio che non può ricevere pacchetti completi".

Il testo dei comitati letto in consiglio

Durante il consiglio municipale, è stato letto dal presidente Barbazza il seguente documento scritto dai comitati del ponente: