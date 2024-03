Funivia Lagaccio, una nuova manifestazione con corteo per dire "no"

Una manifestazione con corteo e un nuovo ricorso, con un crowdfunding per sostenere le spese legali: sono le prossime mosse del comitato Con i piedi per terra per ribadire il "no" alla funivia del Lagaccio.

Il corteo - organizzato con la partecipazione della Rete Genovese dei Comitati - si svolgerà sabato 23 marzo alle ore 10, con concentramento davanti alla stazione di Principe: da qui i manifestanti si muoveranno per raggiungere piazza Matteotti.

"Una manifestazione per ribadire che Genova non ha bisogno di una funivia al servizio del turismo mordi e fuggi, ma di interventi per mettere in sicurezza il territorio e per rendere i quartieri vivibili per chi li abita" sono le parole dei membri del comitato Con i piedi per terra. Il comitato ha anche lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere le spese legali per l'ultimo ricorso, più di 5mila euro.