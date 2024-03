Corteo contro la funivia del Lagaccio: il percorso

Manifestazione in piazza contro la funivia del Lagaccio, è stata organizzata sabato 23 marzo 2024 dal comitato 'Con i piedi per terra', con il sostegno e la partecipazione della Rete Genovese dei Comitati.

Concentramento davanti alla stazione di Principe alle ore 10, da qui i manifestanti si muoveranno in direzione centro per raggiungere piazza Matteotti. Questo il percorso della manifestazione comunicato dalla polizia locale: piazza Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata, via Bensa, galleria Garibaldi, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza De Ferrari.

"Una manifestazione per ribadire che Genova non ha bisogno di una funivia al servizio del turismo mordi e fuggi, ma di interventi per mettere in sicurezza il territorio e per rendere i quartieri vivibili per chi li abita" sono le parole dei membri del comitato Con i piedi per terra. Il comitato ha anche lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere le spese legali per l'ultimo ricorso presentato, più di 5mila euro.

