I comitati liguri manifestano a Genova contro i "progetti calati dall'alto"

"Basta progetti calati dall'alto". A ribadirlo sono stati i partecipanti, oltre duemila, alla manifestazione 'In Liguria manifestiamo uniti', che si è svolta sabato 11 maggio 2024 in via Fanti d'Italia nella zona della stazione Principe. Evento è stato organizzato da: per Genova La Rete Genovese e i Comitati del Ponente; per Savona Fermiamo il mostro e Quelli della catena; per La Spezia Comitato Posidonia e Rete Ambiente Altro Turismo; per Imperia Attac.

La manifestazione è stata preceduta da qualche screzio tra gli organizzatori e il leader del movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. "I promotori della manifestazione dell'11 maggio 'In Liguria manifestiamo uniti' si dissociano da qualunque tentativo di strumentalizzazione politica e mediatica. Ribadiscono - si legge in una nota - che l'iniziativa è stata promossa e organizzata da comitati associazioni e cittadini senza alcun coinvolgimento di partiti politici. A tal fine riteniamo che il post di Giuseppe Conte, che annuncia la sua partecipazione alla manifestazione, sia strumentale e fuorviante perché non cita minimamente né i promotori né i contenuti della manifestazione".

Gli organizzatori "si dissociano anche da una parte di stampa, che stamane dipinge la manifestazione come il corteo per le dimissioni di Toti. A costoro - si legge ancora - si ribadisce forte e chiaro che le motivazioni che hanno spinto a scendere in piazza vanno ben oltre la stigmatizzazione dei comportamenti di singoli esponenti del mondo politico e imprenditoriale. I cittadini chiedono proprio un deciso cambiamento del modello politico clientelare e corrotto che utilizza il voto dei cittadini per gestire il potere contro gli interessi della collettività da cui discendono l'accentramento del potere e l'esclusione della cittadinanza da ogni processo democratico e di controllo. E questo viene chiesto con forza a tutte le forze politiche".

Meno di un'ora dall'inizio della manifestazione Giuseppe Conte ha chiarito i termini della sua partecipazione in un post. "In questi giorni sono in Liguria e ieri, dopo aver letto della manifestazione annunciata a Genova dalla Rete ligure dei comitati e delle associazioni civiche, ho deciso di prendervi parte - scrive l'ex premier - per rispondere presente al loro appello alle forze politiche e a un cambio di passo della politica che preveda più trasparenza e condivisione nelle scelte per una tutela più efficace della salute, dell’ambiente, del territorio".

"Nella fretta - prosegue Conte -, ho comunicato la mia presenza a questa manifestazione citando solo il titolo che la riassume: 'In Liguria manifestiamo uniti'. Questo ha generato un equivoco sul ruolo mio e del Movimento 5 Stelle. Mi spiace per questo sia per gli organizzatori e gli aderenti alla manifestazione sia per i membri della mia comunità politica. Preciso quindi che noi non abbiamo nessuna responsabilità organizzativa e l'adesione mia e degli amici del Movimento avverrà solo per adesione all'appello lanciato alle forze politiche e per condivisione dei principi e dello spirito, che animano questa manifestazione".

"Il M5S è da sempre sensibile a questi temi - conclude Conte - ed è fortemente impegnato per impedire il perverso intreccio tra politica e affari e la diffusione di un modo di far politica basato su sistemi clientelari. Continuerà a fare la sua parte per portare avanti le istanze, che emergono spontanee dalla società civile della Liguria e di tutti i territori della nostra Penisola".

Motivazioni della manifestazione

Regione, Enti locali, vari Commissari straordinari stanno portando avanti una politica di gestione del territorio, miope, senza un orizzonte che vada oltre la sua svendita al guadagno di pochi. Periferie ridotte a basi logistiche, servitù di opere urbanistiche ed infrastrutturali gravemente impattanti mentre vengono progressivamente deprivate di servizi essenziali. Luoghi-vetrina dedicati al turismo di massa, quello mordi e fuggi delle crociere e degli eventi, con città in vendita a interessi privati, territori da usare, consumare abbandonare quando non servono più.

Con l'assalto ai fondi del Pnrr e governativi, la popolazione è ostaggio di progetti infrastrutturali e imprenditoriali che vogliono cambiare il volto della Regione senza alcun tipo di partecipazione democratica alle scelte e alla progettazione delle città. Diciamo no a progetti infrastrutturali che avranno ripercussioni negative su ambiente, salute, qualità della vita, istruzione pubblica, cioè sulle condizioni socio-economiche dei territori, senza ricadute positive per la collettività neanche in termini occupazionali, in considerazione del grande impiego della catena dei subappalti, che sfrutta i lavoratori per ottimizzare i profitti, con effetti negativi anche per la sicurezza sul lavoro.

Pensiamo a un territorio a misura di chi ci vive e lavora, dove sia bello e facile stare per chi pensa di arrivare e per chi vuole restare. Pretendiamo dalle attuali amministrazioni e da quelle future: