I comitati di tutta la Liguria scendono in piazza: "Ora basta opere inutili calate dall'alto"

Dopo il terremoto in Regione con l'arresto del presidente Giovanni Toti i comitati di tutto il territorio della Liguria rilanciano l'appuntamento di sabato 11 maggio 2024 con ritrovo fissato alle ore 14 in via Fanti d’Italia e successiva manifestazione per le vie del centro di Genova. Una protesta lanciata nelle scorse settimane per chiedere un modello di sviluppo sostenibile e partecipato, investimenti per istruzione, sanità, trasporti pubblici accessibili e di qualità, manutenzione del territorio e del verde; politiche di contrasto al cambiamento climatico e stop alla cementificazione. "Basta progetti calati dall'alto" è lo slogan che accompagna la mobilitazione, organizzata dalla Rete Genovese e dal Coordinamento dei Comitati del Ponente (Genova), Fermiamo il Mostro e Quelli della Catena (Savona), Comitato Posidonia e Rete Ambiente Altro Turismo (La Spezia) e Attac (Imperia).

"Sono tante le opere insensate che stanno interessando la nostra Regione - sostengono gli organizzatori - progetti e infrastrutture che vengono progettate per rispondere a interessi privatistici e non per il bene delle collettività e dei cittadini. Sono innumerevoli le opere che avranno ripercussioni negative su ambiente, salute, sicurezza sul lavoro, qualità della vita, sulle condizioni socio-economiche di territori anche densamente popolati e nessuna ricaduta positiva - nemmeno in termini occupazionali - per gli abitanti".

Tra le opere contestate dai comitati ricordiamo la Funivia del Lagaccio, lo spostamento dei depositi chimici a Ponte Somalia, fresco di bocciatura del Tar, lo Skymetro, quelle che vengono definite "le servitù del Ponente", il rigassificatore, il termovalorizzatore e molte altre: "Al di là di queste opere - proseguono ancora gli organizzatori - contestiamo l'idea di territorio promossa dalla Regione e da alcuni sindaci che continuano a destinare miliardi di euro a opere secondo noi inutili, mentre la sanità e l’istruzione pubblica vengono smantellate".

Perché si scende piazza? "Per il bene di tutti - affermano i comitati che hanno promosso la manifestazione. Non siamo quelli del no, come molti ci vorrebbero raccontare, siamo una rete di cittadine e cittadini che vogliono una regione diversa. Scendere in piazza è un’azione necessaria a tutelare il benessere degli abitanti, difendere il territorio e l’ambiente e fermare lo sperpero di fondi pubblici per opere faraoniche che non rispondono ai reali bisogni delle città e delle vallate, ma a interessi politici ed economici di pochi".

La protesta, per la prima volta, coinvolge un ampio numero di realtà che provengono dai diversi territori della Liguria: "Un primo risultato politico - proseguono - che va oltre il numero delle persone che saranno fisicamente presenti. Questo denota un disagio diffuso per una gestione accentratrice delle scelte che riduce la partecipazione democratica a rito formale. Abbiamo unito i puntini e quello che emerge è un disegno scellerato, una svendita del territorio in nome di una logica estrattiva che lo lascerà impoverito e invivibile per le generazioni future".

E poi la conclusione: "Abbiamo in comune l’amore per il nostro territorio e la volontà di voler partecipare attivamente alle scelte che ci riguardano. La mancanza di processi partecipativi - concludono - è infatti un elemento trasversale alle trasformazioni in atto: opere calate dall’alto, nessuna consultazione, fino a persone che apprendono per caso di essere oggetto di espropri".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp