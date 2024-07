Manifestazione per ricordare Carlo Giuliani: modifiche al traffico nella zona di piazza Alimonda

Sabato 20 luglio 2024 si svolgerà a Genova in piazza Alimonda, come ogni anno, la manifestazione in ricordo di Carlo Giuliani, a distanza di 23 anni dai fatti del G8 e dalla morte del ragazzo ucciso che divenne simbolo delle violenze di quelle giornate.

"Per non dimentiCarlo", il programma

Dalle ore 14:30 sono quindi previste iniziative in piazza Alimonda, tra cui la premiazione delle tesi vincitrici del bando per borse di studio indetto dal Comitato Piazza Carlo Giuliani; Le poesie di Biancamaria Furci e il ricordo di Arnaldo Cestaro con le parole di Lorenzo Guadagnucci. Anche tanta musica con: Musica di Stazione Rossa, Marco Rovelli & Paolo Monti con Paola Rovai, Esterina, Contratto Sociale Gnu-Folk, Alessio Lega con Guido Baldoni e Rocco Marchi, Renato Franchi e l’Orchestrina del Suonatore Jones, I Professori.

Le altre iniziative

Tra le iniziative in memoria di Carlo giuliani anche l'assemblea pubblica 'La Costituzione è antifascista e ripudia la guerra' (venerdì 19 luglio 2024 dalle 17 presso Music For Peace) e un torneo di calcio a 5 presso l'impianto sportivo Molassana Boero di via di Pino nella giornata di domenica 21 luglio.

Le modifiche al traffico

Modifiche alla viabilità nella giornata di sabato 20 luglio nella zona di piazza Alimonda. Eccole nel dettaglio.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 10 alle ore 22 nelle seguenti vie: piazza Alimonda tutta compresi i controviali laterali; via Illice ambo i lati; via Caffa ambo i lati nel tratto compreso tra piazza Alimonda e via Teodosia.

Divieto di transito dalle ore 12 alle ore 22 nelle seguenti vie: piazza Alimonda nel tratto che da via Invrea adduce a via Caffa (tato ponente/mare della piazza) e nel tratto antistante la Chiesa di Nostra Signora del Rimedio; via Illice; via Caffa a tutti i veicoli nel tratto compreso tra piazza Alimonda e via Teodosia, eccetto gli autorizzati (proprietari stacchi laterali, accesso attività commerciali e diretti in via Armenia) nel tratto compreso tra via Tolemaide e piazza Alimonda; -Istituzione obbligo svolta a sinistra all'intersezione tra via Caffa e via Odessa, per i veicoli autorizzati transitanti in via Caffa tratto tra via Tolemaide e piazza Alimonda.

Istituzione senso unico di marcia: con direzione monte-mare in via Crimea tratto compreso tra via Illice e via Teodosia; con direzione levante-ponente in via Teodosia tratto compreso tra via Crimea e via Caffa.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp