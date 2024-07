Cinghiali, agricoltori in piazza 'contro l'invasione'. Protestano gli animalisti

s

Come anticipato nei giorni scorsi, si svolgerà mercoledì 10 luglio a partire dalle ore 10:30 la manifestazione contro i danni da cinghiali. L'appuntamento è stato lanciato sotto il palazzo della Regione, in piazza De Ferrari, da Coldiretti, che ha parlato di centinaia di agricoltori disperati e pronti a far sentire la propria voce. Una manifestazione che viene però criticata da diverse associazioni animaliste attive in Liguria.

Coldiretti: "Serve un piano straordinario"

Coldiretti, in una nota, chiede alla Regione un piano straordinario, e cita alcuni recenti episodi di cronaca: "Sabato scorso un uomo è precipitato da un muraglione ed è morto in via La Spezia a Sampierdarena - si legge - sembra stesse scappando da un cinghiale. La settimana scorsa un altro motociclista ha avuto un incidente con un cinghiale, problemi che la Regione nasconde sotto la sabbia perché ormai nel 2024 un ungulato in mezzo alla strada non fa più notizia".

I dati degli agricoltori sugli incidenti stradali

L'associazione ribadisce poi alcuni dati già presentati nelle scorse settimane, secondo i quali nel 2023 in Italia ci sarebbero stati 193 incidenti considerati significativi (con fratture, danni e lesioni) causati dai cinghiali, in aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente. Quattordici di questi in Liguria, settimo posto nella classifica delle regioni.

"Situazione fuori controllo"

"Nonostante siano ormai anni che lo denunciamo, la presenza di cinghiali in Liguria è ormai giunta a livello saturazione, è fuori controllo - affermano Luca Dalpian e Paolo Campocci, presidente e direttore di Coldiretti Genova - un problema che tocca agricoltura e cittadinanza. Dai campi devastati ai raccolti falcidiati, da un lavoro di mesi che svanisce in una sola notte agli incidenti automobilistici potenzialmente letali: gli agricoltori non possono più stare inermi a guardare ciò che accade al lavoro di una vita". Infine un passaggio sulla peste suina: "Come se non bastasse - proseguono Dalpian e Campocci - Genova è la provincia in Italia con il maggior numero di ritrovamenti di capi infetti, 812 al 30 giugno 2024. Se inizialmente la necessità è stata quella di mettere in campo le azioni per cercare di arginare il rischio di diffusione della malattia, allo stato attuale l’obiettivo da soddisfare deve necessariamente essere la sua eradicazione. Durante la mobilitazione riaffermeremo la necessità di potenziare le misure e gli interventi per diminuire in modo significativo, entro un arco temporale limitato, il numero di cinghiali".

Le proteste degli animalisti

La mobilitazione degli agricoltori ha scatenato le proteste di alcune associazioni ambientaliste, le delegazioni genovesi di Gaia Animali e Ambiente, Lav, Una e il gruppo Animalisti Genovesi, che affermano: "Apprendiamo con stupore l'annuncio di una manifestazione per chiedere ulteriori stragi di cinghiali al fine, a loro dire, di salvaguardare le colture e per altre motivazioni estranee alla loro organizzazione".

"Risarcimenti già previsti"

Secondo le associazioni esistono già gli strumenti per risarcire gli agricoltori: "Con una delibera regionale - affermano - sono già stati previsti rimborsi fino al 100% per danni da fauna selvatica, con autocertificazione documentata, e dal 60 all’80% per l’installazione di sistemi di prevenzione. Contributi che si aggiungono ad altre erogazioni regionali attraverso bandi. Ci chiediamo cosa altro vogliano".

"Nessuna correlazione tra numero ungulati e diffusione Psa"

Secondo Gaia Animali e Ambiente, Lav, Una e il gruppo Animalisti Genovesi, inoltre, i dati sui cinghiali presenti sul territorio vanno rivisti: "il Ministero della Salute dichiara in un documento che 'vista l’elevata elusività della specie non sono presenti dati accurati relativi alla densità di popolazione', tuttavia vengono considerate le sole stime provenienti dai cacciati forniti dagli Ambiti Territoriali di Caccia raffrontati ai dati storici e tabelle degli Uffici regionali. Da aggiungere che Ispra afferma che 'La densità del cinghiale non ha effetti significativi sulla persistenza in natura della Peste suina africana. La notevole resistenza del virus nell’ambiente fa sì che la malattia continui a circolare per anni, anche in popolazioni di cinghiale a densità bassissime' quindi non ci sarebbe correlazione tra numero ungulati e diffusione Psa".

"No agli abbattimenti, sì ai metodi alternativi"

Contestati anche i dati sugli incidenti: "Coldiretti solleva anche la questione come un’emergenza, la realtà dice altro. In base agli ultimi dati Istat disponibili relativi all’anno 2022, su un totale nazionale di 217.527 incidenti solo 493, pari a un misero 0,2%, sono stati causati da animali selvatici e domestici, quindi la percentuale quasi scompare se si dovessero calcolare solo quelli causati da cinghiali. Invitiamo Coldiretti ad abbandonare la strada delle fake news e di non strizzare più l’occhio all’inaffidabile mondo venatorio ma di farsi portavoce a livello governativo e regionale di serie proposte non cruente, vista l’inefficace e controproducente politica di abbattimenti indiscriminati che prosegue da anni senza risultati, sostenendo i metodi scientifici ecologici da tempo sollecitati da molti ricercatori esperti in materia, oltre che dal mondo animalista. In particolare - concludono le associazioni - occorre finanziare e incentivare in modo consistente la somministrazione del contraccettivo orale già sperimentato anche in Italia e di accettare un approccio etologico moderno fatto anche di accettazione del selvatico in un contesto di messa in sicurezza del proprio lavoro attraverso efficaci metodi di prevenzione, che abbiamo visto in buona parte rimborsabili".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp