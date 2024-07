"Basta cinghiali, situazione fuori controllo", agricoltori in piazza

Si svolge oggi, mercoledì 10 luglio 2024 a partire dalle ore 10:30, la manifestazione indetta da Coldiretti in piazza De Ferrari per chiedere alla Regione un piano straordinario "contro l'invasione dei cinghiali".

Secondo l'associazione degli agricoltori la situazione in Liguria "è fuori controllo". A spiegare le ragioni della protesta sono Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente e delegato confederale: "Campi devastati, raccolti falcidiati, incidenti automobilistici, un costante assedio delle aree rurali e una sempre maggiore presenza anche nelle zone urbanizzate sono ormai all’ordine del giorno, e gli agricoltori non possono più stare inermi a guardare ciò che accade al lavoro di una vita".

Coldiretti spiega che la conta dei danni alle produzioni agricole, ogni anno, genera una perdita in termini reddituali di proporzioni rilevanti. L'associazione, poi, afferma che: "Durante la stagione 2022-2023 il contingente assegnato richiedeva di abbattere 30mila capi, di cui sono stati abbattuti solo 13mila capi. Una percentuale di obiettivo del 45% che non ha neanche lontanamente risolto la veloce riproduzione degli animali, che oggi costringono l’agricoltura dell’intera regione a pagare un dazio che non può più permettersi né intende continuare a pagare. Come se non bastasse, la Peste suina africana in Liguria ha raggiunto il picco italiano: Genova è la provincia in Italia con il maggior numero di ritrovamenti di capi infetti, stesso primato negativo anche per la Liguria in Italia".

Infine le richieste: "Alla Politica - aggiungono Boeri e Rivarossa - chiediamo un effettivo processo di riforma degli istituti venatori, che miri dunque ad ampliare il numero di soggetti che possono effettuare l’attività di depopolamento; ma non solo: che si intervenga anche sulle operazioni di contenimento attraverso metodi ecologici, ovvero utilizzando strumenti di cattura (permettendo, previa autorizzazione regionale, la possibilità per gli imprenditori agricoli di autocostruirsi le gabbie necessarie per effettuare le catture).Gli agricoltori e gli allevatori non possono più stare a guardare mentre i cinghiali continuano a devastare campi e coltivazioni, lasciandosi alle spalle solamente danni e abbandono rurale per chi ha ormai perso i frutti del proprio lavoro ed è costretto a scappare dalle campagne".

