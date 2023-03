Nell'ex manicomio di Quarto uffici e servizi pubblici del Municipio Levante

Venerdì 7 aprile 2023 verranno inaugurati i nuovi reparti 4-5-6 dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto, nel levante genovese. Presso il nuovo polo sorgeranno i servizi di anagrafe cimiteriali, lo stato civile, i servizi sociali delle scuole, attualmente situati in piazza Nievo, mentre si sta lavorando per un polo decentrato della Protezione Civile.

Toti: "Trasformato in un centro di riferimento per il territorio"

L'annuncio è arrivato dalla Regione con il presidente Giovanni Toti e l’assessore all’urbanistica Marco Scajola che spiegano: "Oltre all’insediamento del Municipio, che diventerà la sede stabile, il padiglione 7 verrà destinato a ospitare anche i profughi ucraini. Stiamo lavorando, inoltre, a un accordo con l’ospedale Gaslini per dedicare una parte dell’immobile all’ospitalità dei famigliari dei degenti. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e quello pianificato, che consente, non solo di restituire ai cittadini un immobile dismesso, ma trasformalo in un centro di riferimento per il territorio".

Bucci: "Grande operazione di riqualificazione"

"Si tratta di una grande operazione di riqualificazione, frutto del lavoro di condivisione che ha coinvolto Regione, Comune, Municipio e le associazioni.- ha dichiarato il Sindaco di Genova Marco Bucci - L'ex 'Manicomio di Quarto' è un patrimonio storico sociale unico nel levante genovese, una struttura da salvaguardare e un’area che grazie a questa operazione sarà riqualificata e aperta alla cittadinanza".

I nuovi uffici

A mettere a disposizione gli spazi è stata Arte Genova mentre l’intero complesso è sottoposto a vincolo paesaggistico puntuale dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Genova alla quale sono stati chiesti i permessi per l’esecuzione dei lavori. L’ambito territoriale sociale Municipio IX Levante sarà ubicato al padiglione 4, l’ufficio cimiteri, stato civile, sala polivalente esposizioni e sala punto di Ascolto al padiglione 5, l’anagrafe e servizi educativi Municipio IX Levante al padiglione 6. La superficie del piano terra dei padiglioni 4-5-6 misura 1.009,57 metri quadrati a cui ne vanno aggiunti 1.245 di corte esterna e 334 di area esterna adibita a parcheggi.

Bogliolo, presidente Municipio Levante: "Traguardo importante"

“Il trasferimento degli uffici pubblici di Piazza Nievo negli spazi dell’ex ospedale Psichiatrico è un traguardo importante e con una duplice valenza: la riqualificazione di un’area importantissima per la città e il miglioramento dell’accessibilità della struttura, sia in termini di accessibilità con i mezzi pubblici che per gli utenti diversamente abili - spiega Federico Bogliolo, presidente del Municipio IX di Genova -. Ringrazio il presidente Toti per aver reso possibile questa operazione, il sindaco Bucci e tutta l’area tecnica del Municipio per aver lavorato costantemente per rendere fruibili in così poco tempo gli spazi interessati. Siamo orgogliosi di poter dare alla città uno spazio pubblico nuovo e a misura di tutti”.

"Il 18 novembre - ha aggiunto il presidente del Municipio sui propri canali social - quando per la prima volta pensai di destinare una parte dell’ex op ai servizi pubblici del Municipio, non avrei mai pensato che dopo poco più di 4 mesi avremmo inaugurato il nuovo polo. In realtà tutto è nato meno di un anno fa quando, assieme ai consiglieri di maggioranza abbiamo deciso di approfondire la tematica, qui si è avviata la macchina amministrativa fatta prima di idee e poi di fatti. La soddisfazione più grande è stata quella di vedere i dipendenti del Municipio entrare per la prima volta nei locali e gioire per la loro nuova collocazione, a misura d’uomo, adatta per i diversamente abili, adatta altresì per i nostri amici a quattro zampe, funzionale.

Penso che non dimenticherò mai questo momento. Sono stati mesi difficili, fatti anche di delusioni e difficoltà. Oggi, però, queste difficoltà vengono ripagate da un traguardo importante che porterò sempre nel cuore. Saprò e sapremo, come Municipio, di aver contribuito alla vita dell’ex ospedale psichiatrico e di aver fatto diventare realtà questo nuovo polo".